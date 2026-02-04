Travail forcé chez Nishimatsu : la Cour suprême donne raison aux familles de la victime

Photo : YONHAP News

La justice sud-coréenne a de nouveau jugé que des entreprises japonaises doivent indemniser les familles des victimes du travail forcé durant la colonisation nippone.La Cour suprême a annoncé, aujourd’hui, avoir confirmé récemment la décision de la deuxième instance d'ordonner à Nishimatsu Construction de verser entre 13 et 20 millions de wons, soit entre 7 500 et 11 500 euros, à chacun des plaignants.Le procès a été porté en avril 2019 par les familles d’un travailleur coréen, mort après avoir été mobilisé de force par cette entreprise japonaise. Ces dernières ont réclamé un dédommagement lié à un acte illégal.En première instance, le tribunal avait reconnu le droit à l'indemnisation, en se fondant sur le jugement de la Cour suprême rendu en 2012, selon lequel cette réparation n'est pas couverte par l’accord de 1965 entre Séoul et Tokyo. Toutefois, les juges ont rejeté la demande du fait que le délai de prescription de trois ans était dépassé.Toutefois, en appel, les juges ont estimé que le point de départ du délai devait être fixé à 2018, année où la décision judiciaire est devenue définitive. La plus haute juridiction du pays a validé ce verdict et a donné gain de cause aux familles de la victime.