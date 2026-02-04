Acier : négociations à venir avec l'Union européenne

Photo : YONHAP News

La directrice des négociations commerciales du ministère de l'Industrie, du Commerce effectue un déplacement, du 9 au 12 février, à Strasbourg et à Bruxelles afin de chercher des solutions aux questions liées à l’acier.Kwon Hye-jin rencontrera des responsables du Parlement européen et de la Commission européenne pour faire part des préoccupations de l’industrie sud-coréenne concernant la réduction des contingents tarifaires, dont l’entrée en vigueur est attendue au second semestre 2026.L'envoyée du gouvernement soulignera que cette mesure doit respecter les règles internationales et demandera la coopération de l’Union européenne afin d’éviter une perturbation des exportations d’acier sud-coréen, compte tenu du partenariat de libre-échange entre les deux parties.En parallèle, Kwon Hye-jin participera à une réunion de haut niveau sur la réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), organisée par l’UE à Bruxelles, avec des pays comme le Japon et le Royaume-Uni. Les discussions porteront sur les moyens de redynamiser le système commercial multilatéral centré sur l’OMC.Le ministère a indiqué qu’il continuerait à défendre la position de Séoul sur les contingents tarifaires européens par différents canaux diplomatiques, en vue de limiter les dommages sur les entreprises nationales du secteur.