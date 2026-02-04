BTS : la billetterie du concert de retour débute le 23 février

Photo : YONHAP News

La billetterie pour le concert de retour de BTS qui se tiendra le le 21 mars sur la place Gwanghwamun à Séoul, ouvrira le 23 février.Selon ses notifications publiées à minuit sur la plateforme communautaire Weverse, la réservation est divisée en deux catégories : des billets ouverts au grand public et ceux destinés aux membres payants du fandom du groupe, ARMY.Les tickets du premier type seront disponibles à 20h sur la billetterie NOL Ticket. La participation est ouverte à tous, sans condition spécifique. Quant aux places dédiées aux membres d'ARMY, elles seront offertes par tirage au sort. La sélection est réservée aux abonnés de Weverse ayant acheté le 5e album durant la période de candidature.Le label Big Hit Music a déclaré que ce concert gratuit offrira aux citoyens une occasion de profiter de la musique et de la culture dans la vie quotidienne.