Milan-Cortina 2026 : la snowboardeuse Yu Seung-eun en bronze

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a obtenu, lundi, sa deuxième médaille aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 grâce à la troisième place de Yu Seung-eun en snowboard big air. Une discipline qui consiste à réaliser des figures acrobatiques en sautant d'un grand tremplin.Lors de son premier run, la jeune rideuse de 18 ans a obtenu 87,75 points avec un switch backside 1440, à savoir quatre rotations complètes avec le dos vers la pente et les pieds inversés. Lors du second, un front-side triple cork 1440, c'est-à-dire quatre rotations complètes face à la piste avec trois inversions, lui a permis de marquer 83,25 points supplémentaires pour prendre la tête du classement provisoire.Toutefois, lors de l'ultime saut, la Japonaise Kokomo Murase et la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott sont parvenues à la dépasser. Yu Seung-eun, qui a chuté, se contente ainsi du bronze, devenant la première skieuse et snowboardeuse sud-Coréenne à décrocher une médaille aux Jeux Olympiques.