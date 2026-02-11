Victoire du PLD au Japon : Séoul confiant pour le développement de ses relations avec Tokyo

Photo : YONHAP News / AFP

Séoul estime que ses relations avec Tokyo continueront de se développer après la large victoire de la Première ministre japonaise lors des élections législatives de dimanche. A l'issue du scrutin, le Parti libéral-démocrate (PLD), dirigé par Sanae Takaichi, a remporté plus des deux tiers des sièges de la Chambre des représentants, soit 316 sur 465.Les engagements de la cheffe du gouvernement nippon en faveur d'un Japon fort, comprenant notamment des mesures conservatrices, telles que la révision de la Constitution, ont largement séduit l'électorat. D'après certains observateurs, à la suite de cette victoire écrasante, elle pourrait durcir davantage sa ligne conservatrice vis-à-vis de l’extérieur. Si dans un premier temps elle s’efforcera de relancer l’économie, elle devrait profiter de sa large majorité pour reconstruire l’armée en modifiant l’article 9 de la Constitution, un sujet délicat depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur l’archipel. Une perspective qui ne semble toutefois pas inquiéter la Corée du Sud.Selon un responsable du ministère des Affaires étrangères, lundi, les liens bilatéraux devraient poursuivre leur évolution de manière stable et tournée vers l'avenir, indépendamment de l’évolution politique interne au Japon, dans la mesure où un large consensus a déjà été atteint quant à l'orientation de leur développement.Par ailleurs, dans un message publié sur les réseaux sociaux le même jour, Lee Jae Myung a félicité Sanae Takaichi pour sa victoire et a souhaité la rencontrer de nouveau en Corée du Sud dans le cadre de la diplomatie de la navette. Cette dernière lui a répondu en le remerciant pour ses félicitations chaleureuses.