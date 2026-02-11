Droits de douane américains : Séoul estime qu'une adoption en mars de la loi sur les investissements retardera leur relèvement

Photo : YONHAP News

Le ministre du Commerce et de l’Industrie a estimé, lundi lors d'un point presse, qu'une adoption en mars par l’Assemblée nationale de la loi spéciale sur les investissements aux Etats-Unis, pourrait reporter le relèvement des droits de douane sur les produits sud-coréens par Washington.Kim Jung-kwan a rappelé que Donald Trump avait invoqué le retard du processus législatif sud-coréen pour justifier sa décision, ajoutant que le gouvernement s’efforce de résoudre cette question en priorité. Il a en outre indiqué avoir eu, la semaine dernière, deux entretiens en visioconférence avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et que ce dernier avait salué l’accélération de la procédure. Selon lui, cette évolution pourrait expliquer l’absence, à ce jour, de publication au Journal officiel américain de la nouvelle hausse tarifaire décidée à l’encontre de Séoul.Lundi également, une commission parlementaire chargée d’examiner la proposition de loi autorisant les investissements promis dans le cadre de l’accord tarifaire et commercial bilatéral a été créée. Les partis au pouvoir et de l’opposition devraient adopter le texte d’ici le 9 mars prochain.