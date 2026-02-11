Logement : Lee Jae Myung continue de s’attaquer aux multipropriétaires

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung continue de lancer, sur les réseaux sociaux, des idées ou des propositions visant à maîtriser la bulle immobilière, particulièrement à Séoul.Pour le président de la République, l’un des impératifs est d’augmenter l’offre de logements. Alors que son administration a récemment annoncé un vaste projet de construction de nouveaux complexes d’appartements dans la capitale et dans ses environs, il avance de nouvelles mesures visant à pousser les multipropriétaires à revendre leurs habitations louées.Afin de les concrétiser, le chef de l'Etat répète que son gouvernement ne prolongera plus un moratoire en vertu duquel ils n’ont pas été lourdement taxés ces quatre dernières années. Il s’attaque cette fois aux détenteurs de plusieurs logements qui se sont enregistrés comme bailleurs à long terme. Actuellement, ils bénéficient d’avantages fiscaux comme la réduction ou l’exonération de la taxe foncière et de l’impôt sur la fortune immobilière, entre autres, s’ils respectent une période de location obligatoire jusqu'à 10 ans ainsi qu'un plafonnement de l'augmentation des loyers à 5 % par an, notamment.Lee Jae Myung estime que la diminution de ces avantages incitera les propriétaires à céder leurs biens et que cela aidera, par conséquent, à stabiliser le marché. Il a ainsi réfuté, hier, un article de presse qui en a minimisé l’effet. Selon ce texte, à Séoul, seulement 42 500 logements sont concernés, ce qui n’est pas une quantité négligeable, pour le président.