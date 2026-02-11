Séoul-Riyad : rencontre entre les des ministres de la Défense

Photo : YONHAP News

En visite à Riyad à l’occasion de l’édition 2026 du World Defense Show (WDS), l’un des plus grands salons de la défense au monde, le ministre de la Défense s’est entretenu, lundi, avec son homologue saoudien.Selon le ministère sud-coréen, lors de cet échange, Ahn Gyu-back a souligné que le partenariat entre la Corée du Sud et l’Arabie saoudite continuait de se consolider et a proposé de développer une coopération mutuellement bénéfique dans les domaines de la défense et de l’industrie de l’armement.De son côté, Khalid bin Salman Al Saud a évoqué la nécessité d’intensifier la collaboration dans des domaines aussi divers que l’échange de personnels, la formation militaire ou la médecine militaire, mais aussi de renforcer la coopération dans la filière de l’armement.Par ailleurs, le chef de la défense sud-coréen a rencontré des représentants des PME participant au WDS. Les industriels l'ont sollicité pour un appui du gouvernement afin d'élargir leurs exportations de matériel militaire et de renforcer leur présence sur le marché international. Ils ont également demandé une amélioration du cadre institutionnel en faveur de leurs ventes à l’étranger.Ahn Gyu-back leur a alors promis un soutien actif à la promotion de l’industrie sud-coréenne de la défense, la mise en place de mesures facilitant l’implantation des PME à l’étranger, ainsi qu’une accélération des procédures d’autorisation d’exportation.