140e anniversaire des relations Séoul-Paris : organisation d'événements culturels en France

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé, mardi, une série d'événements qu'il organisera cette année en France à l'occasion du 140e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, placé sous le slogan « Créativité, opportunités, solidarité ».Des créateurs de premier plan de la scène artistique sud-coréenne présenteront ainsi leurs œuvres dans des institutions culturelles à travers l’Hexagone. Dans le domaine des arts visuels, la fondation Fiminco, près de Paris, exposera, entre avril et mai, des réalisations de Kang Yi-yun, spécialisée dans les arts médiatiques. Parallèlement, le musée national des arts asiatiques Guimet, situé dans la capitale, accueillera des expositions consacrées à la K-beauty ainsi qu’aux trésors du royaume de Silla.En outre, plusieurs spectacles sont programmés dans des musées parisiens au mois de mai. En juillet, le Festival d’Avignon programmera des représentations de théâtre et de danse autour du thème de la langue coréenne.Enfin, dans le domaine des contenus audiovisuels, la Corée du Sud sera invitée comme pays à l’honneur au salon BCWW (Broadcast Worldwide), qui s’ouvrira le mois prochain en France. En mai, elle assurera également la promotion de son cinéma à travers un pavillon national au Marché du film de Cannes.