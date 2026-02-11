Séoul étudiera les projets d’investissements aux Etats-Unis avant le vote de la loi concernée

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a convoqué, ce mardi, une nouvelle réunion des ministres concernés par l’économie extérieure. La loi en préparation pour mettre en œuvre les investissements de 350 milliards de dollars aux Etats-Unis promis par Séoul en échange d'un plafonnement à 15 % des droits de douane américains sur les produits sud-coréens a été au cœur des discussions.Pour rappel, hier, l’Assemblée nationale a lancé une commission ad hoc pour examiner le projet de loi en question avec pour but de voter la législation avant le 9 mars. Koo Yun-cheol a promis d’apporter son soutien à cette démarche en précisant qu'après son adoption, il faudra encore environ trois mois pour son entrée en vigueur, le temps d'établir les décrets ou les ordonnances nécessaires.Afin de ne plus retarder la concrétisation de l’engagement avec Washington, l’exécutif fera en sorte d’explorer et étudier préalablement les projets candidats dans lesquels les deux alliés pourront investir ensemble. Pour cela, un comité interministériel dédié sera mis sur pied à titre provisoire. Les projets définitifs seront déterminés en prenant en considération plusieurs facteurs, dont leur « rationalité commerciale » ou encore la situation du marché des changes.Les participants à la conférence ont également échangé sur les mesures à prendre pour rompre avec la croissance faible et pour lutter contre la polarisation. Ils ont proposé de débloquer d'importantes enveloppes budgétaires pour les industries de l’IA, de puces électroniques, de biotechnologies, de centrales nucléaires ou encore d’armement.