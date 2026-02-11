Séoul investira 1 300 milliards de wons dans les technologies des matériaux et composants

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud investira cette année 1 291 milliards de wons, soit environ 890 millions d’euros, dans le développement de technologies liées aux matériaux et composants. Ce budget marque une hausse de 9,6 % par rapport à 2025, avec pour objectif de renforcer les industries stratégiques de pointe et préparer les secteurs d’avenir.Par secteur, 145,4 milliards de wons seront consacrés aux semi-conducteurs, 88,3 milliards aux écrans, 125,7 milliards aux batteries rechargeables et 111,2 milliards à la biotechnologie. En parallèle, 820,4 milliards seront dédiés au développement de matériaux visant à accroître la valeur ajoutée et à renforcer la compétitivité environnementale des industries clés, notamment la mécanique et la métallurgie, l’automobile et la chimie. Ces investissements concernent aussi la conquête des industries d’avenir, dont l’aérospatial et l’hydrogène.Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a par ailleurs annoncé 95 projets de soutien. Les organismes chargés de ces derniers seront sélectionnés d’ici avril. Cet appel à projets met l’accent sur la montée en gamme des industries sidérurgique et pétrochimique, la réponse aux enjeux des chaînes d’approvisionnement des industries de pointe, ainsi que sur le couplage de la recherche et développement des matériaux avec l’intelligence artificielle (IA).