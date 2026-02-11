Lee Jae Myung exhorte le Parlement à accélérer les procédures législatives

Photo : YONHAP News

Le président de la République a appelé l’Assemblée nationale à accélérer les procédures législatives afin de répondre activement aux évolutions de la communauté internationale.Lee Jae Myung a formulé cette demande lors d’une réunion du conseil des ministres tenue ce matin, soulignant que la situation à laquelle est confrontée la Corée du Sud n’est plus la même qu’auparavant. Selon lui, le contexte mondial est marqué par une forte instabilité et une concurrence féroce au point de détruire l’ordre international, ce qui renforce l’importance de la cohésion nationale et des réformes. Il a mis en garde contre le risque pour le pays de rester à la traîne face au rythme des mutations et au développement rapide des technologies, telles que l’intelligence artificielle, qui dépassent largement les prévisions.Le chef de l'Etat a poursuivi en soulignant l’urgence d’adopter des législations visant à soutenir les négociations commerciales avec d’autres pays, à réformer les réglementations administratives et à créer des leviers en faveur de la grande transition, afin de renforcer à terme la compétitivité nationale. Il a ensuite exhorté l’ensemble de la classe politique à s’unir et à agir en plaçant les intérêts de la nation au cœur des priorités.Par ailleurs, le locataire de la Maison Bleue a appelé à une vérification rigoureuse du système national de réponse aux situations d’urgence afin de permettre aux citoyens de célébrer en toute sécurité les fêtes de Seollal, le Nouvel an lunaire, qui tombe le 17 février.Enfin, Lee Jae Myung a ordonné le renforcement des dispositifs de contrôle pour lutter contre la propagation des maladies animales contagieuses et pour prévenir les incendies de forêt.Lundi, un dixième cas de peste porcine africaine (PPA) a été détecté dans une ferme située à Naju dans le Jeolla du Sud. De plus, alors que la grippe aviaire hautement pathogène continue de se propager sur le territoire, la ville de Sejong a signalé, le même jour, son premier cas d’infection.