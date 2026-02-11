Fusion Minjoo-RKP : visions différentes au sein du parti présidentiel

Photo : YONHAP News

Sur fond de désaccord interne sur sa fusion avec le Parti de la Reconstruction de la Corée (RKP) , le Minjoo a tenu aujourd’hui l’assemblée générale de ses élus pour tenter de trancher définitivement sur cette question. Les résultats des discussions ne sont pas encore connus.Néanmoins, le patron du mouvement présidentiel, qui avait proposé la fusion avec la deuxième composante de l’opposition, progressiste, continue d'essayer de persuader les députés de rejoindre son initiative. Pour cela, Jung Chung-rae a échangé avec les législateurs de la formation en second mandat.L’occasion pour lui d’indiquer que certains trouvent la fusion utile pour réussir le quinquennat de Lee Jae Myung et pour remporter les élections locales de juin, et que d’autres estiment que ce n’est pas le moment de le faire. Il a ajouté que les opinions différentes des partisans et des opposants traduisent leur attachement au parti et leur solidarité.La majorité des élus en second mandat, eux, ont appelé à l’arrêt immédiat des négociations visant l’opération pour se concentrer sur les affaires de l’Etat.