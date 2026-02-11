Drones sud-coréens au Nord : perquisitions au NIS et au renseignement militaire

Photo : YONHAP News

L’équipe d’enquête conjointe de l'armée et de la police, chargée d’examiner les soupçons d’intrusion de drones sud-coréens en Corée du Nord, a mené ce matin des perquisitions visant le Service national du renseignement (NIS) et le Commandement du renseignement militaire (KDIC).Les enquêteurs ont retenu des chefs d’accusation supplémentaires contre trois civils ayant fait voler des drones au nord du 38e parallèle, ajoutant celui d’atteinte générale aux intérêts de l’Etat, prévu par le code pénal à celui de violation de la loi sur la sécurité aérienne.Par ailleurs, trois militaires d’active et un agent du NIS, soupçonnés d’avoir pris part à ces faits, ont été formellement mis en cause et font l’objet d'investigations. Un commandant et deux capitaines, dont l’un appartenant à une unité non spécialisée, seraient impliqués dans l’infiltration de drones et sont poursuivis notamment pour violation de la loi sur la sécurité aérienne.Le KDIC soutiendrait avoir recruté l’un des trois civils, identifié par le nom de famille Oh, comme collaborateur. Celui-ci aurait été chargé d’exploiter un journal de couverture, destiné à permettre à des agents, munis de cartes de presse falsifiées, de mener des activités de renseignement.Mercredi dernier, le groupe de travail conjoint avait également convoqué un agent administratif du NIS, établissant qu’il avait remis des fonds à Oh. Les enquêteurs l’ont interrogé sur les motifs de ces transferts ainsi que sur l’origine de l’argent.