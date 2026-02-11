Stray Kids : le film de leur concert en tête du box-office mondial

Photo : KBS News

Stray Kids a conquis les salles de cinéma du monde entier avec « Stray Kids: The DominATE Experience », un film retraçant sa tournée mondiale menée d’août 2024 à juillet dernier.Dès son premier week-end d’exploitation, le long-métrage a engrangé près de 19 millions de dollars de recettes dans 61 régions, établissant ainsi un nouveau record pour ce type de contenu. Au Royaume-Uni et en Irlande, il a notamment signé, en seulement trois jours, le meilleur démarrage jamais enregistré pour ce genre de production.Les médias internationaux estiment que cette performance illustre le fort pouvoir d’attraction des stars de la K-pop, comparable à celui de grandes figures de la pop américaine comme Taylor Swift. Certains observateurs soulignent également que la retenue des grands studios hollywoodiens, qui ont limité les sorties de nouveaux films en raison de la saison du Super Bowl aux Etats-Unis, aurait indirectement favorisé ce succès.