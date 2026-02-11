Complexe de Gaeseong : le ministère de la Réunification appelle à sa réouverture rapide

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a déclaré souhaiter une rapide réouverture du complexe industriel intercoréen de Gaeseong, mis à l'arrêt en février 2016 par l'administration de Park Geun-hye en réponse aux provocations militaires répétées de Pyongyang.Dans un communiqué publié mardi à l’occasion des dix ans de la fermeture, le ministère a déploré un « acte d'autodestruction » ayant ruiné les bases de la confiance mutuelle et de la croissance commune entre les deux Corées. Il a également estimé que, durant sa période d’activité, le site avait joué le rôle de soupape de sécurité permettant d’atténuer les tensions dans la péninsule tout en constituant à la fois un lieu de développement économique conjoint et un terrain d’expérimentation pour la réunification.Le communiqué rappelle qu’à l’issue d’une réunion tenue le 14 août 2013, le Sud et le Nord s’étaient engagés à garantir un fonctionnement normal du complexe, indépendamment de la situation politique. Le texte exprime en outre les regrets du ministère face à l’absence de réaction de Séoul à la volonté affichée en janvier 2019 par Kim Jong-un de le relancer sans condition préalable ni contrepartie.Afin de parvenir à une réouverture rapide, le ministre de la Réunification a proposé de rétablir en priorité les canaux de communication, actuellement interrompus, de relancer le dialogue et de restaurer ainsi la confiance mutuelle. Pour rappel, Chung Dong-young avait supervisé le lancement du complexe sous la présidence de Roh Moo-hyun.L’exécutif entend également réactiver dans les meilleurs délais la Fondation pour le soutien au complexe industriel intercoréen de Gaeseong, dissoute en 2024, afin de préparer le cadre institutionnel nécessaire à la relance de la zone industrielle.