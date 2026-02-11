Emploi : plus de 70 % des entreprises prévoient de recruter des jeunes diplômés en 2026

Photo : YONHAP News

Sept entreprises sud-coréennes sur dix, soit 73,4 %, ont déjà arrêté leur plan de recrutement de jeunes diplômés pour 2026. C’est ce que révèle une enquête publiée aujourd’hui par la société de HR Tech Incruit, menée auprès de 873 compagnies. Ce chiffre progresse de 7,9 % par rapport à l’an dernier.La hausse est particulièrement marquée chez les grands groupes et les entreprises de taille intermédiaire, où les taux atteignent respectivement 87,3 (+33,3 points) et 81,1 % (+14,7 points). Du côté des PME, 69,8 % ont finalisé leur plan de recrutement, soit une progression plus modérée de 2,7 points.Les volumes d’embauche devraient eux aussi augmenter. La proportion d’entreprises prévoyant de recruter plusieurs dizaines de personnes s’élève à 30,5 %, en hausse de 8,4 points sur un an. Celles envisageant des recrutements à trois chiffres progressent légèrement, à 1,9 %, soit 0,7 point de plus que l’an dernier.