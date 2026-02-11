Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Sport

Milan-Cortina 2026 : déception pour le relais mixte en short-track

Write: 2026-02-11 08:22:23Update: 2026-02-11 09:02:29

Milan-Cortina 2026 : déception pour le relais mixte en short-track

Photo : YONHAP News

Aux JO de Milan-Cortina, la Corée du Sud n'a pas décroché de médaille lors de la première journée de compétition de patinage de vitesse sur piste courte, ou short-track.

Lors des demi-finales dans l'épreuve du relais mixte mardi, l'Américaine Corinne Stoddard, en tête, a perdu ses appuis et entraîné Kim Gil-li dans sa chute, empêchant les deux équipes de se qualifier pour la finale. Après la course, la Corée du Sud a posé une réclamation qui a été rejetée. Selon le règlement, une équipe ne peut être repéchée que si elle occupe la première ou deuxième place au moment de l'accrochage. Or les sud-Coréens étaient en troisième position. Finalement, ils terminent sixième de l'épreuve après avoir terminé deuxième lors de la finale B. De son côté, Kim Gil-li a été soignée pour une coupure au bras droit, ne compromettant pas sa participation aux prochaines courses.

Plus tôt dans la journée, sur le 500 m féminin, la patineuse de 21 ans s'était qualifiée pour les quarts de finale avec Choi Min-jeong et Lee So-yeon. Chez les hommes, sur 1 000 m, Rim Jong-un, Shin Dong-min et Hwang Dae-heon ont également atteint ce stade.

En patinage artistique, petite déception également. A l'issue du programme court masculin, Cha Jun-hwan occupe la 6e place avec un score de 92,72 points, à une dizaine de points du podium, tandis que Kim Hyun-gyeom a terminé 26e et ne participera pas au programme libre prévu vendredi.

Dans les épreuves de ski de bosses, aucun rideur sud-coréen n'a réussi à se qualifier directement pour la finale aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >