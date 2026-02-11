Milan-Cortina 2026 : déception pour le relais mixte en short-track

Photo : YONHAP News

Aux JO de Milan-Cortina, la Corée du Sud n'a pas décroché de médaille lors de la première journée de compétition de patinage de vitesse sur piste courte, ou short-track.Lors des demi-finales dans l'épreuve du relais mixte mardi, l'Américaine Corinne Stoddard, en tête, a perdu ses appuis et entraîné Kim Gil-li dans sa chute, empêchant les deux équipes de se qualifier pour la finale. Après la course, la Corée du Sud a posé une réclamation qui a été rejetée. Selon le règlement, une équipe ne peut être repéchée que si elle occupe la première ou deuxième place au moment de l'accrochage. Or les sud-Coréens étaient en troisième position. Finalement, ils terminent sixième de l'épreuve après avoir terminé deuxième lors de la finale B. De son côté, Kim Gil-li a été soignée pour une coupure au bras droit, ne compromettant pas sa participation aux prochaines courses.Plus tôt dans la journée, sur le 500 m féminin, la patineuse de 21 ans s'était qualifiée pour les quarts de finale avec Choi Min-jeong et Lee So-yeon. Chez les hommes, sur 1 000 m, Rim Jong-un, Shin Dong-min et Hwang Dae-heon ont également atteint ce stade.En patinage artistique, petite déception également. A l'issue du programme court masculin, Cha Jun-hwan occupe la 6e place avec un score de 92,72 points, à une dizaine de points du podium, tandis que Kim Hyun-gyeom a terminé 26e et ne participera pas au programme libre prévu vendredi.Dans les épreuves de ski de bosses, aucun rideur sud-coréen n'a réussi à se qualifier directement pour la finale aussi bien chez les hommes que chez les femmes.