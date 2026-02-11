Le président de la République s’entretient avec le secrétaire général de l’Otan

Photo : Reuters / Yonhap News

Le président de la République s'est entretenu par téléphone mardi avec le secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), à la demande de ce dernier.Selon la présidence sud-coréenne, Lee Jae Myung et Mark Rutte ont échangé sur la réponse aux défis de sécurité dans le monde, ainsi que sur les moyens d'élargir la coopération entre Séoul et l'Alliance atlantique. Ils se sont accordés sur la nécessité d'une collaboration continue pour faire face aux enjeux sécuritaires mondiaux, et notamment d’une communication étroite sur le conflit en Ukraine et sur la situation dans la péninsule coréenne.A cette occasion, le chef de l'Etat a affirmé que la Corée du Sud était l'un des partenaires les plus appropriés de l'Otan en matière d'industrie de défense, soulignant qu'elle avait établi des relations de coopération avec plusieurs pays membres. Il a ensuite proposé de poursuivre une coopération efficace, notamment à travers l'organe consultatif créé à cet effet l'année dernière.Le Néerlandais a, de son côté, exprimé sa volonté de soutenir durablement le renforcement de ces liens de coopération, tout en saluant les capacités de la filière d'armement sud-coréenne.Enfin, les deux hommes se sont engagés à poursuivre les efforts visant à approfondir les relations dans d'autres domaines également, tels que l'aérospatiale et le partage d'informations.