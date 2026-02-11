Aller au menu Aller à la page

Séoul appelle Amsterdam à renforcer son rôle pour la paix dans la péninsule coréenne

Write: 2026-02-11 08:44:58Update: 2026-02-11 20:14:37

Séoul appelle Amsterdam à renforcer son rôle pour la paix dans la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification a demandé aux Pays-Bas de jouer un rôle plus actif au sein de la communauté internationale en faveur de la paix dans la péninsule coréenne.

Cette demande a été formulée lors d’un entretien hier à Séoul avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères, alors que se poursuivent les négociations entre la Russie et l’Ukraine. Chung Dong-young a souligné que l’issue de ce conflit est liée à la stabilité en Asie du Nord-Est, en raison notamment du déploiement de plus de 10 000 soldats nord-coréens aux côtés de Moscou.

De son côté, David van Weel a estimé que l’implication de Pyongyang transforme une menace régionale en un enjeu de sécurité pour l’Europe. Il a qualifié cette coopération militaire de nuisible, évoquant ses conséquences sur la sécurité européenne et internationale.
