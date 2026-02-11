K-Pop : Katseye parmi les 50 personnalités qui façonnent la société en 2026

Photo : YONHAP News

Le Washington Post a sélectionné Katseye dans sa liste des 50 personnalités qui façonnent notre société en 2026, soulignant son potentiel dans les secteurs des arts et du divertissement.Pour le quotidien américain, le girls band se distingue par sa composition internationale, avec six membres issus de trois continents, tout en s’éloignant du format traditionnel de la K-pop. Il met en avant l’individualité et l’authenticité de chacune.Lancé conjointement par l’agence sud-coréenne Hybe et le label américain Geffen Records lors d’un projet d’auditions mondiales, « The Debut: Dream Academy », le groupe a débuté aux États-Unis en juin 2024 et s’est rapidement illustré dans le classement Billboard Hot 100.Katseye a été nommé cette année aux Grammy Awards dans les catégories meilleur nouvel artiste et meilleur duo ou groupe pop.