Drones sud-coréens au Nord : Chung Dong-young exprime ses regrets

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification a officiellement exprimé ses « profonds regrets » à l'égard de Pyongyang au sujet de « l’intrusion inconsidérée de drones sud-coréens en Corée du Nord ». C’est la première fois qu’un membre du gouvernement sud-coréen exprime des regrets sur cette affaire.Chung Dong-young a fait cette déclaration mardi lors d’une messe célébrée à la cathédrale de Myeongdong, à Séoul, placée sous le thème de la réconciliation et de l’unité nationale. Il a également critiqué l’infiltration des appareils dans la capitale nord-coréenne survenue sous l'administration de Yoon Suk Yeol. Selon lui, cette manœuvre visait à provoquer une attaque contre le Sud, la qualifiant à la fois d’« acte imprudent et dangereux ayant failli conduire à une guerre » et d’« incident déplorable qui ne doit plus jamais se reproduire ».Le ministre a ensuite martelé la nécessité de rétablir rapidement l’accord militaire du 19 septembre, par lequel les deux Corées s’étaient engagées à cesser tout acte hostile sur terre, en mer et dans les airs.Interrogé par la KBS sur l’existence d’une concertation avec la présidence avant sa déclaration, il a indiqué avoir échangé à ce sujet avec le Conseil de sécurité nationale (NSC), ajoutant que ses propos s’inscrivaient dans le prolongement de ces discussions.