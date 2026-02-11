Parlement : débats houleux sur la politique immobilière gouvernementale

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les séances de questions au gouvernement se tiennent depuis lundi. Après une première journée consacrée aux affaires politiques, diplomatiques, intercoréennes et sécuritaires, les députés ont interrogé l'exécutif, mardi, sur les dossiers économiques.De vifs échanges ont eu lieu au sujet de sa politique immobilière. Le Minjoo, le parti au pouvoir, a salué les avertissements lancés par l'administration de Lee Jae Myung à l’encontre des spéculateurs immobiliers ainsi que sa volonté de stabiliser le marché du logement.La formation présidentielle a également évoqué la multiplication récente des messages du chef de l’Etat concernant la fin du sursis à la surtaxation des plus-values immobilières pour les multipropriétaires, prévue le 9 mai, en soulignant qu’ils visaient à informer suffisamment en amont les acteurs du marché.Dans le camp de l’opposition, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a pointé la flambée persistante des prix de l’immobilier, tout en dénonçant un « recyclage » des mesures en matière d’offre de logements. Des remarques que le ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Kim Yoon-deok, n’a pas contestées. La formation conservatrice a par ailleurs fustigé une « diabolisation » des multipropriétaires par le pouvoir, qui les accuse d’être responsables de la spéculation immobilière.Ce mercredi, la troisième et dernière séance portera sur les questions éducatives, sociales et culturelles. Le Premier ministre ainsi que les ministres de l’Education, de la Justice et de l’Intérieur, sont appelés à répondre aux interrogations des élus. Le désistement de l’appel par le Parquet des jugements de première instance dans les affaires Daejang-dong et Wirye, la « deuxième enquête spéciale générale », ainsi que le retard pris dans le lancement de l’enquête sur des soupçons de corruption liés aux investitures électorales du Minjoo, devraient notamment être abordés.