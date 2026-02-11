Pyongyang met en garde Tokyo contre la formation d’alliances militaires

Photo : YONHAP News

A la suite de la victoire du PLD au Japon, Pyongyang a mis en garde Tokyo, aujourd'hui, contre la formation d’alliances militaires avec d’autres nations, le qualifiant de pays criminel de guerre.Le Rodong Sinmun a visé le récent accord entre Tokyo et Ottawa sur le transfert d’équipements et de technologies militaires, destiné à faciliter les échanges dans le domaine de la défense. Il y voit une montée des ambitions japonaises d’intervention extérieure.Selon le quotidien officiel du Parti des travailleurs, le contenu de ce pacte ne peut être mis en place que dans le cadre d’alliances militaires, que l'archipel aurait déjà établi avec des pays membres de l’Otan et d’autres États. Il a ajouté qu'en tant que pays criminel de guerre, le Japon n’est pas autorisé à disposer d’une armée nationale et que la conclusion d’alliances militaires constitue une ligne à ne pas franchir.