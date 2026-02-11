Milan-Cortina 2026 : la KMCC prépare une révision de la loi face à la diffusion exclusive de JTBC

Photo : KBS News

Le président de la Commission coréenne des médias et de la communication (KMCC) a déclaré que la diffusion exclusive des Jeux olympiques par une seule chaîne pouvait porter atteinte au droit d'accès du public et qu'une révision législative sur les négociations de droits de transmission entre diffuseurs est en préparation.Kim Jong-cheol a tenu ce propos hier lors d'un rapport d’activité devant la commission parlementaire des sciences, des TIC, de la radiodiffusion et des communications, après qu'un député l'a interrogé sur le monopole de diffusion des Jeux d'hiver de Milan-Cortina 2026 par la chaîne câblée JTBC. Il a indiqué que c'était regrettable que le droit des spectateurs soit fortement restreint pour un tel événement suscitant un fort intérêt national.Selon lui, il existe un écart entre le montant exigé par JTBC et ceux proposé par les trois chaînes hertziennes pour les droits de retransmission, et assurer l'accès universel aux programmes constitue un des piliers de la responsabilité publique des médias.Pour rappel, JTBC a acquis les droits exclusifs des JO entre 2026 et 2032, et de la Coupe du monde entre 2025 et 2030. Elle a tenté de les revendre, sans parvenir à un accord avec les chaînes terrestres KBS, MBC et SBS. Elle a donc établi un partenariat avec le portail Naver pour une diffusion en ligne.