Fusion Minjoo-RKP : le parti au pouvoir suspend les discussions

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a annoncé la suspension des discussions sur son projet de fusion avec le Parti de la reconstruction de la Corée (RKP), proposé publiquement le 22 janvier par son président.A l’issue d’une réunion du conseil suprême tenue mardi, Jung Chung-rae a déclaré qu’il interrompait les débats à ce sujet afin de les reprendre après les élections locales du 3 juin. Il a aussi suggéré de créer un comité de préparation visant à former une alliance avec la deuxième force de l’opposition, qui s’attèlerait au projet d’unification dès la fin du scrutin.Le chef du parti présidentiel a par ailleurs reconnu que son initiative avait provoqué des remous, avant de présenter ses excuses aux citoyens, aux membres de son camp ainsi qu’à ceux du RKP pour les tensions suscitées.Ce matin, le patron et fondateur du RKP a déclaré accepter les conclusions des consultations menées au sein du Minjoo, ainsi que les excuses de Jung Chung-rae. Cho Kuk a également exprimé son accord avec la proposition de mettre en place un comité préparatoire. Il a toutefois estimé qu’il restait à clarifier si l’alliance évoquée devait se concrétiser dès la campagne électorale ou si elle ne relevait que d’un simple slogan.