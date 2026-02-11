Fiche d’information conjointe : Washington devrait constituer une délégation interministérielle

Photo : YONHAP News

Une délégation américaine devrait se rendre en Corée du Sud au plus tôt ce mois-ci afin de discuter de la mise en œuvre de la fiche d’information conjointe entre les deux pays. Elle devrait couvrir plusieurs domaines de sécurité, dont les sous-marins à propulsion nucléaire, ainsi que la coopération dans le nucléaire et la construction navale.Le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Park Il a annoncé hier que leur visite était préparée pour la fin du mois de février ou entre le début et la mi-mars. Cette délégation devrait réunir des représentants de plusieurs institutions, notamment le Conseil de sécurité nationale (NSC), le département d'Etat, celui de l'Energie et le Pentagone.Côté Séoul, des groupes de travail ont été mis en place séparément. Le ministère de la Défense se charge du dossier sur le sous-marin à propulsion nucléaire, et celui des Affaires étrangères de la collaboration nucléaire.Les modalités des négociations n’ont pas encore été déterminées. Un responsable a affirmé que Washington ayant exprimé à plusieurs reprises sa volonté de mener des discussions substantielles, cette visite devait permettre un échange concret.