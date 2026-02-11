Croissance : le KDI relève à 1,9 % sa prévision pour 2026

Photo : YONHAP News

L'Institut coréen du développement (KDI) a relevé de 0,1 point sa prévision de croissance économique pour la Corée du Sud cette année, la portant à 1,9 contre 1,8 % annoncé en novembre dernier. Dans un rapport publié mercredi, l'institution a justifié cette révision par des perspectives positives concernant les exportations de semi-conducteurs et la reprise de la consommation.Ce chiffre est supérieur aux prévisions de la Banque de Corée (BOK), qui table sur 1,8 %, mais inférieur aux 2,0 % anticipé par le gouvernement. En 2025, le PIB sud-coréen avait progressé de 1,0 %.Selon le KDI, la consommation des ménages devrait connaître une hausse de 1,7 %, soit 0,1 point de plus que la précédente prévision, à la faveur des effets cumulés des baisses des taux d'intérêt et de l'amélioration du revenu réel. Les investissements en biens d'équipement devraient augmenter de 2,4 %, soit 0,4 point de plus que prévu auparavant, en raison des efforts attendus dans l'industrie des puces électroniques.En revanche, la croissance des investissements dans le BTP a été largement revue à la baisse, passant de 2,2 à 0,5 %, compte tenu de la morosité persistante du secteur immobilier en province.Quant à l’inflation, elle devrait s’établir à environ 2,1 % en 2026, comme l’année dernière, malgré la baisse des prix du pétrole, dans un contexte de reprise de la demande intérieure.Enfin, le KDI a mis en garde contre des risques à la baisse tels que l'incertitude entourant la politique tarifaire américaine pesant sur les exportations et le réajustement des attentes liées à l'IA susceptible d'affecter le secteur des semi-conducteurs.