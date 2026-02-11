Sondage : 9 sud-Coréens sur 10 trouvent les tensions politiques alarmantes

Photo : YONHAP News

92,4 % des sud-Coréens estiment que les conflits politiques entre les conservateurs et les progressistes sont graves. C'est ce que nous apprend une enquête rendue publique ce matin par Lee Seok-yeon, président de la Commission présidentielle pour la cohésion nationale.Le clivage entre les classes de revenu arrive en deuxième, pour 77,3 % des interrogés. Viennent ensuite les conflits générationnels, les différends régionaux, et les tensions entre hommes et femmes. Chez les 18 à 29 ans, 75,5 % jugent ces dernières préoccupantes, un niveau plus élevé que dans les autres tranches d'âge.La division entre les conservateurs et les progressistes arrive également en tête des conflits les plus urgents à résoudre, citée par six répondant sur dix.Malgré une forte perception des conflits, les citoyens ne rejettent pas le dialogue. 70,4 % des sondés étaient disposés à échanger avec quelqu’un ayant une opinion différente de la leur. Cette proportion était plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Une tendance également plus marquée chez les jeunes.Le sondage a été réalisé par Gallup-Corée entre le 28 novembre et le 24 décembre derniers, auprès de 7 000 adultes par entretiens téléphoniques. Le résultat est disponible sur le site internet de la Commission.