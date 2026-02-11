Lee Jae Myung recevra demain les patrons du Minjoo et du PPP

Photo : YONHAP News

Le président de la République a convié demain les dirigeants des deux principaux partis, le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), pour un déjeuner de travail à la Cheongwadae. Dans un briefing tenu cet après-midi, le secrétaire général du cabinet présidentiel a affirmé que cette réunion visait à discuter de la coopération transpartisane pour l'amélioration de la vie des citoyens et la stabilité des affaires de l'Etat.Kang Hoon-sik a précisé que les discussions porteraient sur l’ensemble des questions nationales, sans limite de sujet, et que Lee Jae Myung devrait appeler le parti présidentiel et la première force de l’opposition conservatrice à mener une coordination responsable afin de produire des changements perceptibles par la population. Il a ainsi espéré que cette rencontre marque un point de départ pour redonner de l’espoir aux citoyens à l'occasion du Nouvel an lunaire, qui tombe le 17 février.