Accord commercial : Séoul aurait promis d’importer du charbon américain

Photo : AP / Yonhap

Donald Trump a déclaré que ces derniers mois, les Etats-Unis ont conclu avec plusieurs nations, dont la Corée du Sud, des accords commerciaux historiques permettant d’augmenter considérablement leurs exportations de charbon et qu’ils en expédient en ce moment vers tous les pays. Il a fait cette remarque lors d’un événement visant à doper le secteur, organisé hier à la Maison Blanche. C’est la première fois qu’il en a fait mention dans le cadre du traité en question.Pour rappel, le président américain a écrit, le 30 juillet 2025 sur sa plateforme Truth Social, avoir trouvé un accord commercial avec Séoul, qui a promis d’acheter du gaz naturel liquéfié d’une valeur de 100 milliards de dollars ou d’autres sources d’énergie. Celles-ci semblent comprendre le charbon.Dès le début de son second mandat, Donald Trump a dénoncé la décision de son prédécesseur, Joe Biden, de fermer les centrales électriques alimentées au charbon, la qualifiant de « destructrice ». Il a ainsi signé des décrets destinés à relancer l'extraction de ce combustible fossile le plus polluant.