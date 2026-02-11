K-pop : de jeunes chinois présentent leurs chorégraphies apprises en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

KBS Arts Vision a organisé, hier, la présentation finale d’adolescents chinois qui ont appris des chansons et des chorégraphies de K-pop dans le cadre du « KBS Arts Vision K-pop Camp ».Ce programme, débuté le 28 janvier, a permis à ces jeunes de suivre une formation professionnelle en chant, en danse et en présence scénique, dispensée notamment par des professeurs du département de K-pop de l’université Dong Seoul. Le camp comprenait également des activités sur le terrain comme la visite des répétitions de l’émission Music Bank de KBS.Lors de la présentation finale, des professionnels des secteurs de l’audiovisuel et du divertissement ont participé en tant que juges pour évaluer les performances. Une remise de prix a également eu lieu.KBS Arts Vision a indiqué espérer que ce camp contribuera à élargir les échanges culturels entre les jeunes des deux pays et à poser les bases de la formation de talents mondiaux dans le domaine de la K-pop.