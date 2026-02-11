Les stars de la K-pop, nouveaux ambassadeurs du patrimoine culturel

Photo : YONHAP News

Des stars de la K-pop, comme BTS et Blackpink, s’imposent désormais comme de véritables ambassadeurs du patrimoine culturel traditionnel sud-coréen. Ils étendent leur rayonnement international au-delà de la musique, de la mode et de la publicité.A l’occasion de la sortie de son nouveau mini-album « Deadline », Blackpink présentera un vaste projet de collaboration avec le Musée national de Corée, du 26 février au 8 mars. Les membres participeront à l’enregistrement de commentaires audio pour huit pièces emblématiques de la collection et la façade du bâtiment sera illuminée en rose, la couleur symbolique du groupe.Une session d’écoute en avant-première sera également organisée à partir du 26 février, veille de la sortie de l’album, devant la stèle de Gwanggaeto, située dans le hall principal du musée.De son côté, BTS, qui fera son retour avec son cinquième album intitulé « Arirang », a choisi la place de Gwanghwamun, souvent qualifiée de « cœur de la Corée du Sud », comme lieu de son grand concert de reprise, prévu le 21 mars.Le boys band envisage de débuter à l’intérieur du palais Gyeongbok, puis de passer par la porte de Gwanghwamun et le Woldae, avant de se produire sur une scène installée au point de départ nord de la place. Son agence, BigHit Music, a expliqué que les membres souhaitaient donner leur première représentation dans un lieu emblématique d’autant que le mot « Arirang » porte une forte dimension symbolique.Même s’il reste plus d’un mois avant ce concert, les fans, les ARMY, manifestent déjà un vif intérêt pour le palais Gyeongbok et la place de Gwanghwamun sur les réseaux sociaux. La police estime que jusqu’à 260 000 personnes pourraient affluer le jour du spectacle.