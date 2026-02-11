Séoul-Amsterdam : lancement du dialogue diplomatique et industriel de haut niveau

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Pays-Bas ont tenu, hier à Séoul, leur premier « Dialogue 2+2 » de haut niveau en matière diplomatique et industriel. La réunion a eu lieu conformément à leur accord de décembre 2023 en ce sens.Séoul y a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, Cho Hyun, et celui délégué au Commerce extérieur, Yeo Han-koo, aux côtés de leurs homologues néerlandais respectifs, David van Weel et Aukje de Vries. Leurs échanges ont porté sur les moyens d’affermir la coopération bilatérale, plus particulièrement dans la sécurité économique, l'intelligence artificielle (IA), les nouvelles technologies, les semi-conducteurs et les matières premières essentielles.A l’issue des discussions, les deux parties ont adopté une déclaration conjointe dans laquelle elles ont affiché notamment leur volonté de renforcer leur collaboration stratégique en matière d’écosystème de puces électroniques. La prochaine réunion sera organisée en 2028 à La Haye.