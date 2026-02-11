Photo : YONHAP News

La Russie empêchera le Conseil de sécurité de l’Onu, dont elle est membre permanent, d’adopter toutes nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. C’est son ministre des Affaires étrangères qui a fait cette déclaration hier devant la Douma, selon les agences TASS et Ria Novosti.En réponse aux questions de députés, Sergueï Lavrov a ensuite affirmé qu’il était irréaliste de s’attendre à ce que Moscou et Pékin introduisent une résolution visant à lever les mesures punitives de l’Onu contre Pyongyang et de la faire voter. Il a martelé qu’il est inconvenable de discuter de la dénucléarisation de la Corée du Nord, alors que sa voisine du Sud, les Etats-Unis et le Japon consolident leur coopération militaire trilatérale.Le chef de la diplomatie russe a également remercié une nouvelle fois le régime de Kim Jong-un d’avoir envoyé des troupes en Russie pour combattre contre les forces ukrainiennes dans la région de Koursk. Il a également indiqué que l’accord bilatéral de partenariat stratégique global contribuait considérablement à l’établissement de la structure sécuritaire eurasiatique. Ce pacte, signé en juillet 2024, est devenu un pilier du rapprochement militaire des deux pays.