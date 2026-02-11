La Russie empêchera le Conseil de sécurité de l’Onu, dont elle est membre permanent, d’adopter toutes nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. C’est son ministre des Affaires étrangères qui a fait cette déclaration hier devant la Douma, selon les agences TASS et Ria Novosti.
En réponse aux questions de députés, Sergueï Lavrov a ensuite affirmé qu’il était irréaliste de s’attendre à ce que Moscou et Pékin introduisent une résolution visant à lever les mesures punitives de l’Onu contre Pyongyang et de la faire voter. Il a martelé qu’il est inconvenable de discuter de la dénucléarisation de la Corée du Nord, alors que sa voisine du Sud, les Etats-Unis et le Japon consolident leur coopération militaire trilatérale.
Le chef de la diplomatie russe a également remercié une nouvelle fois le régime de Kim Jong-un d’avoir envoyé des troupes en Russie pour combattre contre les forces ukrainiennes dans la région de Koursk. Il a également indiqué que l’accord bilatéral de partenariat stratégique global contribuait considérablement à l’établissement de la structure sécuritaire eurasiatique. Ce pacte, signé en juillet 2024, est devenu un pilier du rapprochement militaire des deux pays.