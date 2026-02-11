Parlement : accusations autour de l’intégration administrative

Photo : YONHAP News

La troisième et dernière séance de questions au gouvernement s’est tenue hier à l’Assemblée nationale. Consacrée aux dossiers éducatifs, sociaux et culturels, elle a notamment porté sur l’intégration des administrations locales.Sur ce point, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a critiqué le projet actuellement promu par le gouvernement et le Minjoo, le qualifiant de « coquille vide » en l’absence de transfert réel de compétences. En réponse, le parti au pouvoir a accusé l’opposition de chercher systématiquement la moindre faille pour freiner son avancée. Le député Hwang Myeong-seon a dénoncé le blocage par des élus de l’opposition, empêchant une adoption au sein de la sous-commission de l’administration et de la sécurité.Le Premier ministre a lui aussi appelé à la coopération du camp conservateur. Kim Min-seok a estimé que si la loi spéciale n’était pas adoptée en séance plénière d’ici la fin du mois, l’intégration des grandes villes et provinces avant les élections locales serait quasiment impossible.Comme d’autres dossiers, la deuxième enquête spéciale générale, réclamée par le Minjoo au nom de la « nécessité d’éradiquer les forces impliquées dans l’insurrection », ainsi que la création d’une autorité de supervision immobilière, ont également été au cœur des débats.