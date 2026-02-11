Aller au menu Aller à la page

Investissements aux Etats-Unis : lancement officiel de la commission spéciale parlementaire

Write: 2026-02-12 11:33:10Update: 2026-02-12 12:59:26

Investissements aux Etats-Unis : lancement officiel de la commission spéciale parlementaire

Photo : KBS News

L’Assemblée nationale a lancé, ce matin, la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi spécial sur les investissements aux Etats-Unis. Le vice-Premier ministre à l'Economie, Koo Yun-cheol, ainsi que le ministre de l'Industrie et du Commerce, Kim Jung-kwan, étaient présents.

Lors de sa première réunion plénière, la commission a reçu des rapports des ministères concernés et a officiellement entamé l’examen du texte. Elle a pour objectif de l’adopter avant l’expiration de son mandat, fixée au 9 mars.

Pour rappel, début février, la majorité et l’opposition s’étaient accordées sur la création de cette commission après que le président américain Donald Trump a annoncé son intention d’augmenter les droits de douane sur les produits sud-coréens, invoquant des retards législatifs à Séoul.

La loi spéciale sur les investissements aux Etats-Unis avait été déposée en novembre dernier, à la suite de la signature d’un mémorandum d’entente sur l'accord tarifaire entre Séoul et Washington.
