Coupang : trois nouveaux investisseurs lancent des actions en justice contre Séoul

Après Greenoaks et Altimeter, deux actionnaires américains de Coupang, trois autres ont engagé une bataille judiciaire contre le gouvernement sud-coréen.Dans un communiqué de presse, publié hier, Abrams Capital, Durable Capital Partners et Foxhaven ont annoncé avoir officiellement notifié à Séoul leur intention de lancer une procédure de règlement des différends entre investisseurs et Etats (ISDS).Précédemment, les trois sociétés d’investissement avaient également envoyé des lettres soutenant la requête déposée par leurs deux compatriotes à l’USTR pour demander d’enquêter sur les actions de l’administration de Lee Jae Myung. Elles reprochent à celle-ci d’avoir appliqué la loi concernée « de manière sélective » à l’entreprise tech créée aux Etats-Unis, d’avoir mené des « enquêtes disproportionnées », d’avoir diffusé « des allégations diffamatoires et mensongères », ainsi que d’avoir infligé, par conséquent, aux actionnaires américains des préjudices de plusieurs milliards de dollars.Cependant, l'exécutif répète réagir selon les lois concernées par la fuite massive des données personnelles des comptes clients de Coupang en Corée du Sud. Il martèle également n’accorder aucun traitement discriminatoire aux entreprises américaines.