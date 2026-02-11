89 600 milliards de wons de déficit public à fin novembre

Photo : YONHAP News

Le déficit public de la Corée du Sud, hors fonds de sécurité sociale, s’est élevé à 89 600 milliards de wons, soit environ 52,4 milliards d’euros, en novembre 2025.Selon les chiffres publiés, ce matin, par le ministère de la Planification et du Budget, l’Etat a perçu un total de 581 200 milliards de wons de recettes, issues des impôts et des fonds publics.Quant aux recettes fiscales, elles ont augmenté de 37 400 milliards de wons sur un an pour atteindre 373 900 milliards. Cette progression s’explique notamment par une hausse de 22 100 milliards de l’impôt sur les sociétés et de 13 000 milliards de l’impôt sur le revenu, portée par l’amélioration des résultats des entreprises ainsi que par la hausse du nombre de salariés et des rémunérations.Les recettes non fiscales ont, elles, atteint 32 100 milliards de wons, soit 2 500 milliards de plus qu’un an plus tôt, notamment grâce à l’augmentation du surplus reversé par la Banque de Corée.Les dépenses totales, comprenant les dépenses budgétaires et celles des fonds publics, se sont élevées à 624 400 milliards de wons. Le solde budgétaire consolidé, qui correspond à la différence entre les recettes et les dépenses totales, fait apparaître un déficit de 43 300 milliards. La dette du gouvernement central a atteint 1 289 000 milliards de wons, en hausse de 148 300 milliards par rapport à fin 2024.