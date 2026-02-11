Lula attendu à Séoul pour une visite d'Etat

Photo : YONHAP News

Le président du Brésil est attendu à Séoul le 22 février pour une visite d’Etat de trois jours. Selon la présidence sud-coréenne, Luiz Inacio Lula da Silva sera reçu en tête-à-tête par Lee Jae Myung le lendemain. Les deux hommes assisteront à la signature de protocoles d’entente bilatéraux ainsi qu’à un dîner.La Maison Bleue a tenu à rappeler que le Brésil est le premier partenaire commercial sud-américain de la Corée du Sud. Les deux présidents œuvreront à élever d’un cran les relations bilatérales, en renforçant leur coopération de manière substantielle dans divers domaines, ceux des échanges commerciaux, des investissements, du climat, de l’énergie et de l’armement, entre autres.La Cheongwadae a également évoqué le fait que Lee Jae Myung et Lula partagent des sentiments de solidarité, c’est-à-dire qu’ils ont tous deux surmonté des épreuves personnelles, et qu’ils ont en commun de prioriser la cohésion sociale et le pragmatisme.