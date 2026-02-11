Déformation du 18 mai : la Cour suprême confirme la responsabilité de Chun Doo-hwan

Photo : YONHAP News

La Cour suprême a confirmé, ce matin, la condamnation de Chun Doo-hwan à verser des dommages et intérêts. Elle a estimé que l’ancien président de la République, aujourd’hui décédé, avait déformé les faits concernant le soulèvement démocratique de mai 1980 dans ses mémoires et porté atteinte à l'honneur des personnes concernées.Dans son recueil de souvenirs, publié en avril 2017, l'ancien chef de l'Etat avait qualifié le mouvement d’« émeutes », nié les tirs sur la population depuis des hélicoptères et affirmé être « un sacrifice offert pour apaiser l’affaire de Gwangju ».En réaction, des organisations et la famille du prêtre catholique Cho Pius, disparu en septembre 2016, avaient saisi la justice pour faire interdire la publication et la diffusion de l’ouvrage. Elles avaient également engagé une action en dommages et intérêts contre l’ancien général, ainsi que contre son fils Chun Jae-guk, responsable de la publication et de la vente du livre.La Cour suprême a précisé que certains passages contiennent des faits mensongers, portant ainsi atteinte à l’évaluation sociale des organisations du 18 mai. Selon elle, les mensonges concernant les tirs d’hélicoptères de l’armée sous la loi martiale et les propos injurieux visant le père Cho ont porté atteinte aux sentiments de deuil de son neveu, le père Cho Young-dae.Conformément à cette décision, son épouse Lee Soon-ja et son fils devront verser 15 millions de wons à chacune des quatre organisations et 10 millions de wons au père Cho. Par ailleurs, la publication et la diffusion des mémoires restent interdites tant que les passages jugés déformés n’auront pas été supprimés.