Barrières non tarifaires : Yeon Han-koo reçoit l’adjoint de l’USTR

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont poursuivi leurs consultations à huis clos sur les barrières non tarifaires à Séoul. Le ministre délégué au Commerce extérieur a rencontré, hier, la délégation américaine, dirigée par Rick Switzer, adjoint du Bureau du représentant américain au Commerce (USTR).Au cours de la réunion, les discussions ont porté sur les barrières non tarifaires évoquées dans le communiqué conjoint publié par les deux pays en novembre dernier. Les sujets principaux incluent l’assouplissement des restrictions à l’importation de voitures, l’amélioration des contrôles sanitaires sur les produits agricoles et l’obligation de non-discrimination dans le secteur numérique. Pour les produits agricoles, un organisme a été créé pour garantir la mise en œuvre de l’accord, tandis qu’aucun désaccord n’existe dans le domaine automobile.En revanche, le numérique reste le secteur où les divergences sont les plus marquées. L’exportation de cartes à haute précision, demandée par des entreprises comme Google et Apple, constitue l’un des principaux points de friction.Séoul insiste pour que ces informations cartographiques soient conservées dans des centres de données situés sur son territoire. Washington, de son côté, aurait proposé des solutions techniques permettant d’éliminer les risques pour la sécurité, même si les données étaient stockées à l’étranger.