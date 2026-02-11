Le Minjoo pousse pour un recours constitutionnel et une hausse des juges

Photo : YONHAP News

Le projet de loi dit de « recours constitutionnel contre les décisions de justice » a été adopté hier en sous-commission législative et judiciaire en à peine une heure, sous l’impulsion des députés du Minjoo, le parti au pouvoir. Parallèement, une réforme de la loi sur l’organisation judiciaire, visant à porter le nombre de juges de la Cour suprême de 14 à 26, a été approuvée. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) s’y est vivement opposé et a quitté la salle avant le vote.Selon le projet de loi modifiant la loi sur la Cour constitutionnelle, un recours constitutionnel peut être introduit pour les décisions judiciaires dans les 30 jours suivant la date de confirmation du jugement. Il prévoit également que, dès le dépôt du recours, l’exécution de la décision contestée pourra être suspendue jusqu’au prononcé de la Cour constitutionnelle.La formation de centre-gauche explique que ce projet de loi permettra de soumettre à nouveau à la Cour constitutionnelle un jugement portant atteinte aux droits fondamentaux. Le PPP affirme, pour sa part, que le texte vise principalement à favoriser les procès du président de la République. Il prévoit d’engager un débat sans limite si le texte est inscrit à l’ordre du jour, mais cela ne suffira probablement pas à en empêcher une adoption en séance plénière.