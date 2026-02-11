Milan-Cortina 2026 : Choi Gaon s'adjuge l'or en snowboard halfpipe

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décroché sa première médaille d'or, jeudi, aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Choi Gaon, 17 ans, est allée chercher le métal le plus précieux lors de l'épreuve de snowboard halfpipe féminin disputée au Livigno Snow Park.Sa compétition avait pourtant mal débuté. Lors du premier run, elle a lourdement chuté après avoir heurté le bord du pipe, nécessitant l'intervention des secouristes. Un temps annoncé non partante pour le second, elle a finalement pris le départ, chutant à nouveau. Pendant ce temps, la favorite, l'Américaine Chloé Kim, trustait la tête du classement avec un score de 88 points et se dirigeait vers l'or.Mais la rideuse sud-coréenne, leader de la coupe du monde, a renversé la situation sur son ultime tentative. Avec un switch 9, puis un front 9 suivi d'un back 9 et d'un front 7 parfaitement exécutés, elle obtenait 90,25 points de la part des juges et la tête de la compétition. Lors de son dernier passage, Chloé Kim a une nouvelle fois chuté, ne pouvant ainsi pas la dépasser.Choi Gaon devient la première skieuse ou snowboardeuse sud-coréenne à remporter une médaille d'or, homme et femme confondus aux Jeux Olympiques. Elle est également la plus jeune athlète titrée en halfpipe.Par ailleurs, sur la glace du Milano MSK-Competition Ring, Rim Jong-un, 18 ans, a terminé troisième du 1 000 m masculin de short-track, remportant ainsi la première médaille de l'équipe sud-coréenne de la discipline. Chez les femmes, Choi Min-jeong termine septième du 500 m alors que Kim Gil-li a échoué en quart de finale.Au tableau des médailles, la Corée du Sud remonte au onzième rang, avec une en or, une en argent et deux en bronze.