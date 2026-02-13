Météo : le redoux se confirme, la pollution s'aggrave

Photo : YONHAP News

L'épisode de pollution aux particules fines s'aggrave en Corée du Sud. Ce vendredi, la qualité de l'air atteint des niveaux dangereux sur l'ensemble du territoire, à l'exception de Jeju et du Jeolla du Sud. Les autorités ont mis en place des mesures de restriction pour faire face à cette situation dans de nombreux endroits comme une circulation alternée, l'ouverture réduite des chantiers et des commerces ou encore l'interdiction de circuler des véhicules catégorisés 5.Du côté des températures, le redoux se confirme. Ce matin, il fait 4°C à Séoul, -2°C à Daejeon, Daegu et Gwangju, -1°C à Jeonju ainsi que 6°C à Gangneung et Busan. Cet après-midi, il est attendu 11°C dans la capitale, 13°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 14°C à Busan ainsi que 15°C à Gangneung et Daegu.Ce week-end, la situation ne devrait pas grandement évoluer. La pollution sera toujours présente et commencera à diminuer tandis que les températures seront toujours clémentes.