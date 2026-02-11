Aller au menu Aller à la page

Drones sud-coréens au Nord : Kim Yo-jong évalue positivement les regrets de Chung Dong-young

Write: 2026-02-13 08:35:31Update: 2026-02-13 09:41:37

Drones sud-coréens au Nord : Kim Yo-jong évalue positivement les regrets de Chung Dong-young

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, la vice-directrice du Parti des travailleurs a déclaré, hier, que les regrets officiels formulés le 10 février par le ministre sud-coréen de la Réunification au sujet de l’intrusion de drones sud-coréens au Nord, constituait « un comportement relativement raisonnable ». C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la KCNA.

Pour rappel, mardi soir lors d’une messe célébrée à la cathédrale de Myeongdong à Séoul, Chung Dong-young a été le premier haut responsable du gouvernement sud-coréen à les exprimer à l'égard de Pyongyang à ce sujet.

Selon l’agence de presse officielle nord-coréenne, Kim Yo-jong a également appelé le Sud à mettre en place des mesures concrètes pour empêcher toute répétition d’une atteinte à la souveraineté nord-coréenne, telle qu’une violation de l’espace aérien. Elle a averti qu’en cas de nouvelle provocation similaire, une riposte sévère serait prise.

Cette réaction positive de la sœur cadette de Kim Jong-un laisse entrevoir la possibilité de l’accélération du rétablissement de la zone d’exclusion aérienne prévue dans l’accord militaire intercoréen du 19 septembre.
