Moody’s maintient la note de la Corée du Sud à « Aa2 »

Photo : YONHAP News

Moody’s a maintenu, hier, la note souveraine de la Corée du Sud à « Aa2 », la troisième meilleure possible, ainsi que la perspective « stable » qui y est associée.L’agence de notation a expliqué avoir pris cette décision en tenant compte de la diversité et la compétitivité économiques de très haut niveau, la capacité institutionnelle à répondre aux défis majeurs, les problèmes structurels engendrés par le vieillissement de la population, la hausse de la dette publique ou encore les risques géopolitiques.L’agence américaine prévoit également une croissance de 1,8 % pour cette année, favorisée par le bond des exportations de puces électroniques ainsi que par le rétablissement des investissements dans les biens d’équipement. Elle table également sur une stabilisation de la croissance autour de 2 % à long terme, un niveau similaire à celui des autres pays industrialisés. Cette analyse repose sur l’augmentation de la productivité, dopée par l’IA, ainsi que sur les réformes du marché des capitaux, notamment.Toujours selon Moody's, non seulement les semi-conducteurs, mais aussi l’industrie de la défense et la construction navale soutiendront la croissance.Sur les risques géopolitiques, l’agence a indiqué qu’ils se sont désormais élargis à des domaines plus vastes, tels que la polarisation politique, les négociations tarifaires avec les Etats-Unis et la rivalité technologique entre Washington et Pékin.