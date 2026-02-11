Seollal : les partis politiques se mobilisent pour rencontrer les citoyens

Photo : YONHAP News

A l'occasion des congés de Seollal, le Nouvel an lunaire, les partis politiques organisent des rencontres avec les citoyens.Ce matin, le Minjoo, la formation au pouvoir, a prévu une rencontre entre son patron Jung Chung-rae ainsi que les membres de sa direction et des voyageurs qui partent de la gare de Yongsan, à Séoul, pour leur ville natale afin de célébrer la fête traditionnelle qui tombe mardi.Les membres du Parti de la reconstruction de la Corée (RKP) y seront également présent. Le Parti progressiste, quant à lui, doit se diriger vers la gare de Séoul, tandis que le Parti du revenu de base prévoit de se rendre cet après-midi à la gare de Gwangju Songjeong.En revanche, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a décidé de ne pas organiser de salutations aux voyageurs, qu’il faisait habituellement à la gare de Séoul et dans d'autres endroits pour l’occasion. A la place, sa direction doit mener, ce matin, des activités de bénévolat au centre de services sociaux de Jungnim, dans la capitale, en distribuant des repas.