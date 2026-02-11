Sanae Takaichi pourrait se rendre en Corée du Sud en mars

Photo : YONHAP News

Séoul et Tokyo coordonnent actuellement un nouveau déplacement de la Première ministre japonaise en Corée du Sud dans le cadre de la « diplomatie de la navette ».Selon un responsable du gouvernement nippon, cité hier par l’agence locale Jiji, Sanae Takaichi pourrait s’y rendre le mois prochain avant de rallier les Etats-Unis, où elle s’entretiendra en tête-à-tête avec Donald Trump le 19 mars.Le média japonais évoque une rencontre à Séoul ou à Andong, ville natale de Lee Jae Myung, située dans le sud-est du pays. Pour rappel, le mois dernier, l'entrevue entre les deux dirigeants avait eu lieu dans la préfecture de Nara, la circonscription natale de la cheffe du gouvernement nippon. Si ce déplacement se concrétise, il pourrait permettre d’afficher une nouvelle fois la volonté de développer de manière stable les relations bilatérales.Toujours selon l’agence, la coordination se poursuit en tenant compte de l’agenda politique du Japon, où le Parlement reprendra ses travaux le 18 février pour examiner le budget de l’Etat pour les poursuivre potentiellement jusqu’à mars. Dans ce cas-là, les exécutifs des deux nations devront choisir une autre date.