L'Ambassade de Corée du Nord à Pékin affiche des photos de Kim Jong-un et de sa fille ensemble

Photo : YONHAP News

L'ambassade de Corée du Nord à Pékin a récemment affiché, sur un panneau près de son entrée, 25 nouvelles photos de Kim Jong-un. Pour la première fois, celle située au centre le montre avec sa fille lors des célébrations du Nouvel an à Pyongyang. Toutefois, le nom de Ju-ae n'a pas été mentionné dans la légende.D'ordinaire, à cette place centrale figure une photo du dirigeant nord-coréen seul ou accompagné du président chinois Xi Jinping.Par ailleurs, hier, le Service national du renseignement (NIS) a rapporté au Parlement que Kim Ju-ae était considérée comme étant en étape de nomination interne comme héritière. Dans ce contexte, cette disposition photographique est interprétée comme une tentative de mettre en avant la stature de la jeune fille et de progressivement ancrer l'idée d'une succession.